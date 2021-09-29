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Мурашко заявил, что среди беременных в России мало вакцинированных от COVID-19

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Мурашко заявил, что среди беременных в России мало вакцинированных от COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Среди беременных в России мало вакцинированных от коронавируса. Об этом в среду, 29 сентября, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, в РФ «низкий охват вакцинацией беременных».

— Мы всегда работали на профилактику. Мы всегда с вами работали на предупреждение тех или иных критических состояний, — добавил Мурашко, слова которого приводит ТАСС.

До этого Мурашко заявил, что в группу риска по коронавирусу стали попадать молодежь и беременные женщины. По его словам, раньше в группе риска были только пожилые люди, но в настоящее время ситуация меняется. Он призвал россиян прививаться от коронавируса, чтобы обезопасить себя и близких.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса («ЭпиВакКорона-Н») 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

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