Путин оценил вероятность признания Муратова иностранным агентом
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, получивший Нобелевскую премию мира, не будет признан иностранным агентом без наличия оснований. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 13 октября.
— Если он не нарушит российский закон и не даст повода, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента, значит, этого не будет. А если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом, для того чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание или для каких-то других соображений, — рассказал глава государства.
Закон об иноагентах, по его словам, был придуман в США в 1930-х годах. Он используется там до сих пор, в том числе против российских СМИ, подчеркнул Путин.
Президент задался вопросом, почему это «в США можно, а у нас нельзя». Данный механизм, как уточнил российский лидер, применяется для защиты внутриполитических процессов от влияния извне.
При этом он напомнил, что иноагенты в России должны лишь зарегистрироваться в качестве таковых. Кроме того, по мнению президента, преследование сотрудников СМИ является ненормальным.
В мире сложно найти страны, где СМИ финансируются из государственных источников и занимают такую непримиримую позицию к властям, как в России, приводит слова Путина ТАСС.
8 октября Муратов и филиппино-американская журналистка Мария Рессе получили Нобелевскую премию мира за 2021 год. Лауреаты были награждены за «усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».