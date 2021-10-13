Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин оценил вероятность признания Муратова иностранным агентом

Иван Юминов

Политика
Путин оценил вероятность признания Муратова иностранным агентом
Фото: roscongress / Вячеслав Викторов

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, получивший Нобелевскую премию мира, не будет признан иностранным агентом без наличия оснований. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 13 октября.

— Если он не нарушит российский закон и не даст повода, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента, значит, этого не будет. А если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом, для того чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание или для каких-то других соображений, — рассказал глава государства.

Закон об иноагентах, по его словам, был придуман в США в 1930-х годах. Он используется там до сих пор, в том числе против российских СМИ, подчеркнул Путин.

Президент задался вопросом, почему это «в США можно, а у нас нельзя». Данный механизм, как уточнил российский лидер, применяется для защиты внутриполитических процессов от влияния извне.

При этом он напомнил, что иноагенты в России должны лишь зарегистрироваться в качестве таковых. Кроме того, по мнению президента, преследование сотрудников СМИ является ненормальным.

В мире сложно найти страны, где СМИ финансируются из государственных источников и занимают такую непримиримую позицию к властям, как в России, приводит слова Путина ТАСС.

8 октября Муратов и филиппино-американская журналистка Мария Рессе получили Нобелевскую премию мира за 2021 год. Лауреаты были награждены за «усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».

Читайте также:
иноагентыВладимир ПутинНобелевская премия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Никита Миронов
Никита Миронов

Собчак — звезда, которой мы достойны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Полная Лампедуза

Игорь Афонин
Игорь Афонин

Пандемия сплотила жильцов

Александр Лосото
Александр Лосото

Роман Ковалев. Настоящий герой из толпы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Собчак права. Так поступил бы каждый

Все мнения
О проекте