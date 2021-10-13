Путин оценил вероятность признания Муратова иностранным агентом

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Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, получивший Нобелевскую премию мира, не будет признан иностранным агентом без наличия оснований. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 13 октября.

— Если он не нарушит российский закон и не даст повода, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента, значит, этого не будет. А если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом, для того чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание или для каких-то других соображений, — рассказал глава государства.

Закон об иноагентах, по его словам, был придуман в США в 1930-х годах. Он используется там до сих пор, в том числе против российских СМИ, подчеркнул Путин.

Президент задался вопросом, почему это «в США можно, а у нас нельзя». Данный механизм, как уточнил российский лидер, применяется для защиты внутриполитических процессов от влияния извне.

При этом он напомнил, что иноагенты в России должны лишь зарегистрироваться в качестве таковых. Кроме того, по мнению президента, преследование сотрудников СМИ является ненормальным.

В мире сложно найти страны, где СМИ финансируются из государственных источников и занимают такую непримиримую позицию к властям, как в России, приводит слова Путина ТАСС.

8 октября Муратов и филиппино-американская журналистка Мария Рессе получили Нобелевскую премию мира за 2021 год. Лауреаты были награждены за «усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».