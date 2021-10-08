Нобелевскую премию мира присудили Дмитрию Муратову и Марии Рессе
Нобелевскую премию мира за 2021 год присудили главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппино-американской журналистке Марии Рессе. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.
Лауреаты были награждены за «усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT
До этого Нобелевскую премию по литературе получил танзанийский писатель Абдулразак Гурна. Его наградили за «бескомпромиссное и сострадательное постижение последствий колониализма и судьбы беженцев в пропасти между культурами и континентами».
Кроме того, 4 октября Нобелевскую премию в медицинской области присудили за исследование реакций организмов на температуру. Лауреатами оказались ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Оба исследователя в свое время открыли молекулы-рецепторы, запускающие биохимические реакции, из-за которых люди ощущают тепло, холод или прикосновения.
23 сентября стало известно, что лауреаты Нобелевской премии будут получать награды в своих странах из-за пандемии коронавируса в конце текущего года. На церемонию в Стокгольме смогут попасть местные жители. Лауреатов объявят в период с 4 по 11 октября, а вручение планируют провести 10 декабря.