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Нобелевскую премию по медицине присудили за изучение реакций на температуру

Полина Долганова

Общество
Нобелевскую премию по медицине присудили за изучение реакций на температуру
Фото: nobelprize.org

Нобелевскую премию в медицинской области присудили за исследование реакций организмов на температуру. Лауреатами оказались ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Об этом в понедельник, 5 октября, объявил Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.

Оба исследователя в свое время открыли молекулы-рецепторы, запускающие биохимические реакции, из-за которых люди ощущают тепло, холод или прикосновения.

Американец Дэвид Джулиус работает в Университете Калифорнии, а ливанец Ардем Патапутян занят в Медицинском институте Говарда Хьюза. Они оба работают в Соединенных Штатах, передает РИА Новости.

23 сентября стало известно, что лауреаты Нобелевской премии будут получать награды в своих странах из-за пандемии коронавируса в конце текущего года. На церемонию в Стокгольме смогут попасть местные жители. Лауреатов объявят в период с 4 по 11 октября, а вручение планируют провести 10 декабря. Исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен пояснил, что организаторы с помощью современных технологий планируют выходить на большую аудиторию.

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