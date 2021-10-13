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Обыск в квартире: стали известны подробности задержания стрелявшего у школы подростка

Виктория Сикерина

Происшествия
Обыск в квартире: стали известны подробности задержания стрелявшего у школы подростка
Фото: Пресс-служба Госдумы
Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Сотрудники полиции провели обыски в квартире 15-летнего молодого человека, который устроил стрельбу из страйкбольного оружия около школы по заброшенному зданию на Ленинском проспекте. Сейчас мальчик находится в отделе полиции. Сотрудники устанавливают причину и обстоятельства произошедшего. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

В СМИ сообщают, что подросток увлекается страйкболом, а в квартире мальчика полицейские обнаружили два электрических и шесть спринговых пистолетов.

Отец мальчика, топ-менеджер компании «Лукойл», заявил, что сын занимается необычным хобби, поэтому пошел в лес просто пострелять, передает Telegram-канал «112».

Видео: @ENews112

Также в пресс-службе ГУ МВД России по столице пояснили «ВМ», что после сообщения о стрельбе около школы сотрудники полиции немедленно выехали на место происшествия. После проведения оперативно-разыскных мероприятий подростка задержали. Им оказался молодой человек 2006 года рождения.

Сейчас мальчик находится в отделе полиции. Сотрудники устанавливают причину и обстоятельства произошедшего. Также организована проверка инцидента.

В среду, 13 октября, очевидцы сообщили в МВД, что слышали хлопки, а также видели некоего мужчину в камуфляжной форме. Инцидент произошел недалеко от дома 62 на Ленинском проспекте.

После сообщения о потенциальной угрозе учителя и ученики школы забаррикадировались в классах. Также стало известно, что предполагаемый стрелок живет в 500 метрах от указанной школы.

Позже стало известно, что подросток некоторое время стоял у забора школы, несколько раз выстрелил в воздух, а затем скрылся.

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