Астрологи назвали три знака китайского гороскопа, чья жизнь изменится в ноябре

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Последний месяц осени — самое время для подведения осенних итогов. Если вы упорно трудились, то пора пожинать плоды своих усилий. Но трем знакам китайского гороскопа повезет в этом больше остальных, уверены астрологи.

Удача будет сопутствовать тем, кто родился в год Собаки. Этот знак жизнерадостный и энергичный, и 23 ноября жизнь людей этого знака изменится. Благодаря чувству ответственности, которым их наградили звезды, у этих людей появится шанс заработать и продвинуться вверх по карьерной лестнице. Также они могут наладить личную жизнь.

Черная полоса, преследовавшая рожденных в год Змеи, наконец подошла к концу. На смену череде неприятностей и стрессам придет долгожданное спокойствие и возможность встретить полезных партнеров по бизнесу. Астрологи обещают и ощутимую прибыль, но не стоит жадничать — часть ее лучше потратить на благотворительность. Помогая тем, кто остро нуждается в деньгах, вы не только совершите хороший поступок, но и сами можете получить своевременную помощь в будущем.

Стремительное улучшение благосостояния ожидает Петухов. С 24 ноября у них появится шанс получить повышение, начать выгодный проект или наладить новые деловые контакты. Все это сулит неплохой заработок. Но вместе с этим стоит задуматься о повышении собственной финансовой грамотности. Начать можно с малого — не рисковать в инвестициях и не брать в долг, пишет «Экспресс-газета».

Ранее астрологи составили топ-4 знаков восточного гороскопа, которые могут разбогатеть в 2022 году.