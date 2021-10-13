Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Психолог рассказал, с какими проблемами обращаются россияне на горячие линии поддержки

Ирина Игнатенко

Общество
Психолог рассказал, с какими проблемами обращаются россияне на горячие линии поддержки
Фото: Pexels

Все большее количество людей обращается за психологической помощью на государственные горячие линии психологической поддержки. Об этом рассказал клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс.

— Есть категория пациентов, которых можно условно назвать ипохондрическими, их ипохондрия стала более интенсивной. На государственные линии психологической поддержки звонят люди, которые хотят бесплатно решить этот вопрос, потому что у нас не очень принято обращаться к психологу, да еще и платить за это деньги, — пояснил эксперт в комментарии «Радио 1».

По словам специалиста, чаще всего люди жалуются на ощущение безысходности, страх за свое будущее, угрозы потери работы, финансовые сложности.

При этом не все могут идентифицировать у себя депрессивное состояние. Эксперт отмечает, что если у человека наблюдается прокрастинация, он откладывает дела на потом, у него нет сил — это признаки тревожного состояния.

По словам Хорса, основной ошибкой людей, понимающих, что у них сложные эмоциональные состояния, является то, что они начинают себя за это корить и загоняют себя самокритикой в еще худшее состояние. В таких ситуациях необходимо обратиться за помощью к специалистам.

До этого психолог назвала признаки послеродовой депрессии.

Читайте также:
ПсихологияПсихологипроблемы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Никита Миронов
Никита Миронов

Собчак — звезда, которой мы достойны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Полная Лампедуза

Игорь Афонин
Игорь Афонин

Пандемия сплотила жильцов

Александр Лосото
Александр Лосото

Роман Ковалев. Настоящий герой из толпы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Собчак права. Так поступил бы каждый

Все мнения
О проекте