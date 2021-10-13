Психолог рассказал, с какими проблемами обращаются россияне на горячие линии поддержки

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Все большее количество людей обращается за психологической помощью на государственные горячие линии психологической поддержки. Об этом рассказал клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс.

— Есть категория пациентов, которых можно условно назвать ипохондрическими, их ипохондрия стала более интенсивной. На государственные линии психологической поддержки звонят люди, которые хотят бесплатно решить этот вопрос, потому что у нас не очень принято обращаться к психологу, да еще и платить за это деньги, — пояснил эксперт в комментарии «Радио 1».

По словам специалиста, чаще всего люди жалуются на ощущение безысходности, страх за свое будущее, угрозы потери работы, финансовые сложности.

При этом не все могут идентифицировать у себя депрессивное состояние. Эксперт отмечает, что если у человека наблюдается прокрастинация, он откладывает дела на потом, у него нет сил — это признаки тревожного состояния.

По словам Хорса, основной ошибкой людей, понимающих, что у них сложные эмоциональные состояния, является то, что они начинают себя за это корить и загоняют себя самокритикой в еще худшее состояние. В таких ситуациях необходимо обратиться за помощью к специалистам.

До этого психолог назвала признаки послеродовой депрессии.