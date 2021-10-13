Даня Милохин прокомментировал слухи о романе с фигуристкой Евгенией Медведевой

Фото: roscongress / Елена Разина

Популярный российский тиктокер Даня Милохин прокомментировал слухи о близких отношениях с олимпийской чемпионкой в фигурном катании Евгенией Медведевой.

Звезда «ТикТока» утверждает, что они с Медведевой считают подобное предположение забавным. Партнеры по проекту «Ледниковый период» присылают друг другу видеозаписи с творчеством своих фанатов.

— Я присылаю ей, а она — мне. Говорит: «Смотри, как красиво». Нас рисуют — этим мы тоже делимся. Это интересненько, а если они перестанут, будет скучно, — поделился тиктокер.

Отмечается, что Милохин не высказывается однозначно о своих отношениях с Медведевой, и это может значить, что молодых людей связывает не только дружба или совместная работа на шоу.

Причиной слухов послужили совместные выступления фигуристки и тиктокера на проекте «Ледниковый период» на Первом канале. Тиктокер и профессиональная фигуристка стали самыми юными участниками этого сезона, сообщает WMJ.ru.

Ранее Евгения Медведева рассказала о работе со своим партнером по проекту «Ледниковый период» Даней Милохиным. Она говорит, что не ожидала, что Милохин настолько быстро освоит азы фигурного катания.