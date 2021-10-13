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«У меня отлегло от сердца»: Дана Борисова о состоянии лежащей в реанимации матери

Дарья Чентаева

Общество
«У меня отлегло от сердца»: Дана Борисова о состоянии лежащей в реанимации матери
Фото: instagram/danaborisova_official

Российская телеведущая Дана Борисова рассказала о состоянии своей матери, которая в начале октября попала в одну из больниц Крыма с коронавирусной инфекцией. Об этом Борисова сообщила на своей странице в Instagram.

— Она в реанимации под аппаратом, поражение легких 75 процентов, сатурация — 95. Но у меня отлегло от сердца, конечно. Состояние стабильное, — поделилась с поклонниками телеведущая.

Также она сообщила подписчикам, что 14 октября ее мама празднует день рождения. Звезда спросила у своих поклонников, какой подарок ей выбрать.

Ранее стало известно, что мать телеведущей Даны Борисовой заболела коронавирусом. У Екатерины Ивановны продолжительное время была высокая температура и затрудненное дыхание. Кислородная поддержка оказалась неэффективной, и женщину госпитализировали в больницу в Феодосии. Там пациентку поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Сама телеведущая недавно также приехала в Феодосию, чтобы оказать матери поддержку.

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