ДТП с участием мотоцикла произошло на юге Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, улица Борисовские Пруды, 31Б Карта всех событий

Дорожная авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля случилась на улице Борисовские пруды около дома №31Б на юге столицы. Об этом в среду, 13 октября, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что ДТП произошло на двух полосах движения транспорта. Из-за этого проезд машин в сторону Каширского шоссе затруднен.

Также в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» добавили, что в настоящий момент на месте инцидента работают оперативные городские службы.

Фото: @DtOperativno

В пятницу, 8 октября, на улицах Москвы случилась еще одна авария с участием мотоцикла. Тогда в центре Москвы произошло ДТП с участием водителей двух машин и одного мотоциклиста.

В пресс-службе столичной ГИБДД в среду, 13 октября, рассказали, что за первые девять месяцев 2021 года в Москве зарегистрировали свыше шести тысяч дорожно-транспортных происшествий.

В ведомстве подчеркнули, что с января по сентябрь этого года произошло 570 ДТП с участием детей. В результате такого рода аварий пострадал 601 ребенок и еще 8 погибли.