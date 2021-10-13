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Терапевт назвал неочевидную причину плохой переносимости вакцинации

Марина Найденкова

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМВакцинация от коронавируса
Общество
Терапевт назвал неочевидную причину плохой переносимости вакцинации
Фото: pixabay.com

Человек, прошедший вакцинацию против коронавируса, может плохо себя чувствовать после иммунизации из-за недостатка некоторых витаминов и минералов в организме. За уровнем микроэлементов в крови нужно следить и поддерживать их в норме, согласно назначению лечащего врача. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-терапевт Александр Барвинский.

— Если у человека нет гиповитаминоза, то и работа его иммунной системы, реакция на прививку будут лучше. Потому что человек условно более здоров, чем если у него есть какое-то состояние недостатка любого микронутриента или макронутриента, — сказал врач.

Но это не значит, что нужно покупать различные биологически активные добавки и принимать их. В таком случае может развиться гипервитаминоз из-за того или иного витамина или минерала, что хуже гиповитаминоза. Гипервитаминоз — это заболевание, требующее специального лечения.

— Нужно, чтобы витамины назначал врач. Естественно, что нужно периодически обследоваться, — заключил доктор.

В воскресенье, 10 октября, врачи Роспотребнадзора рассказали, как можно восстановить память после перенесенной коронавирусной инфекции. Вакцинация существенно снижает степень тяжести течения болезни и уменьшает все проявления, в том числе и нарушение памяти.

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