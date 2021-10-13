Суд избрал домашний арест для ректора Шанинки Сергея Зуева

Фото: АГН Москва

Тверской районный суд города Москвы избрал домашний арест директору ИОН «РАНХИГС», ректору МВШСЭН. Об этом в среду, 13 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого Сергея Зуева в виде заключения под стражу. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря 2021 года, — сообщил пресс-секретарь Тверского районного суда города Москвы.

На видео, предоставленным пресс-секретарем суда, видно, как близкие обнимают Сергея Зуева, видимо, радуясь, что он не отправится в СИЗО.

Видео: пресс-служба Тверского районного суда города Москвы

Ранее МВД просило отправить в СИЗО ректора Шанинки Сергея Зуева до 7 декабря.

Во вторник, 12 октября, сотрудниками полиции в ГСУ ГУ МВД России по городу доставлен ректор ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» (Шанинка) Сергей Зуев.

Он был допрошен в качестве подозреваемого в хищении денежных средств в размере более 21 миллиона рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

Дело Раковой

Марина Ракова обвиняется по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».

По предварительным данным, Ракова проводила махинации с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей. Документы были оформлены в 2019 году.

Находясь на посту заместителя министра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования. Примечательно, что эти деньги были предназначены для госконтрактов в рамках проекта «Учитель будущего».

Во вторник, 28 сентября, сотрудники правоохранительных органов провели обыски дома у Раковой и в офисе банка.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили, что обвиняемая в мошенничестве экс-замминистра просвещения Марина Ракова не признает вину.

6 октября стало известно о задержании Марины Раковой. В тот же день суд арестовал ее гражданского мужа Артура Стеценко. Он пробудет в СИЗО до 5 декабря 2021 года.

Позже в отношении Марины Раковой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря 2021 года.