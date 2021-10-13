Молдавия объявила «режим тревоги» из-за ситуации на рынке газа

Фото: Facebook / Andrei Spinu

Комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела в Молдавии «режим тревоги» в области энергетики из-за ситуации на рынке газа. Об этом заявил молдавский вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну в среду, 13 октября.

— Это необходимо, чтобы мы были готовы к любым ситуациям. Этот режим нужен для того, чтобы институты государства могли предпринимать меры по защите граждан и обеспечению энергетической безопасности страны, — рассказал чиновник.

Следующим шагом властей, если они не решат кризис, может стать введение чрезвычайного положения в данной области, добавил он. При этом, по словам вице-премьера, правительство страны надеется подписать новый контракт с Газпромом до конца октября.

Спыну уточнил, что правительство разработает меры для компенсации молдаванам из-за роста цен. Так, было принято решение о выделении мазута из резервного фонда для снижения потребления газа в целях отопления.

Кишинев с 1 ноября может остаться без соглашения, не исключил министр. Страна планирует заключить с Газпромом контракт на долгий срок, но рыночная стоимость газа «неприемлема для Молдавии», отметил он.

Власти стремятся продлить договор на прежних условиях, заключил Спыну. Газпром 1 октября продлил соглашение на месяц со страной на закачку топлива.

Цена выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. «Молдовагаз» 6 октября сообщила, что потребление газа в стране временно превышает поставки из России, отмечает РИА Новости.

11 октября бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что молдаван ждет суровая зима из-за того, что правительство страны упустило шанс вовремя договориться с Газпромом о новом контракте на поставку газа. Он напомнил, что в 2019 году ему удалось договориться с президентом России Владимиром Путиным о покупке газа по 127 долларов за тысячу кубометров.

Продление данного контракта позволило бы приобрести Молдавии газ в четвертом квартале этого года не дороже 250 долларов. Это в три раза дешевле нынешней цены, заключил Додон.