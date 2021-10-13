Фото: Администрация президента РФ

Позиция Европейского союза (ЕС) по газопроводу «Северный поток — 2» нелогична, а президент России Владимир Путин не виноват в газовом кризисе. Об этом заявили некоторые читатели британской газеты Daily Mail в среду, 13 октября.

— Путин, пожалуйста, спаси нас от Бориса (Джонсона, премьер-министра Великобритании — прим. «ВМ»), — написал пользователь по имени Rob.

Великобритании, по мнению Morerum, следует стать энергетически независимой. Это потребует больших затрат, но «обеспечит нашу безопасность», уверен он.

London99 подчеркнул, что позиция ЕС по «Северному потоку — 2» является «фантастически нелогичной». Брюссель, как считает читатель, движим «паранойей и необоснованными опасениями», что Москва будет использовать проект в политических целях.

Пользователь под ником FLOTUS поделился, что был бы рад, если бы Путин возглавил Великобританию. При этом Nhskid возложил вину в кризисе на Джонсона и «никого другого», отмечает РИА Новости.

13 октября Путин заявил, что идея об использовании российской стороной энергетики в качестве оружия не имеет под собой реальных аргументов. По словам президента, такие доводы — это «политически мотивированная болтовня», которая не имеет под собой оснований.