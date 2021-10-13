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Владимир Путин заявил, что Россия не использует энергетику как оружие

Виктория Сикерина

Политика
Владимир Путин заявил, что Россия не использует энергетику как оружие
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин отметил, что заявление об использовании российской стороной энергетики в качестве оружия не имеет под собой реальных аргументов. Такое мнение лидер государства выразил в среду, 13 октября, на пленарном заседании Российской энергетической недели.

По словам президента, такие доводы — это «политически мотивированная болтовня».

— Это и есть политически мотивированная болтовня, которая не имеет под собой оснований, что касается использования энергетики в качестве какого-то оружия, — цитирует ТАСС слова Владимира Путина.

Ранее президент РФ отметил, что цены на газ в Европе растут из-за нехватки электроэнергии, а не наоборот. Он подчеркнул, что последние десять лет в европейскую энергетическую сферу закладывались изъяны. Они привели к кризису на газовом рынке.

По его словам, когда атомная и газовая генерация занимали главенствующие позиции, подобных проблем не было.

Также в среду Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем докладе World Energy Outlook сообщило, что спрос на газовое топливо в мире, в том числе на низкоуглеродное, будет продолжать расти даже при достижении углеродной нейтральности.

Уточняется, что падение спроса на газ в 2025 году может частично компенсироваться ростом спроса на низкоуглеродные энергетические ресурсы.

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