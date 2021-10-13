Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Несколько человек погибли при вооруженном нападении в Норвегии

Иван Юминов

В мире
Несколько человек погибли при вооруженном нападении в Норвегии
Фото: flickr.com / Like_the_Grand_Canyon

Жертвами нападения неизвестного преступника, вооруженного луком и стрелами, в норвежском Кунгсберге стали несколько человек. Об этом сообщил начальник полиции города Эйвинд Аас в среду, 13 октября.

— Есть несколько раненых и мертвых, — рассказал он.

Полицейский уточнил, что правоохранительные органы используют множество бригад и все доступные ресурсы. Об инциденте была проинформирована министр юстиции Моника Муланд.

В операции также участвуют полицейские вертолеты, команды саперов и бригады отрядов экстренного реагирования. Задержанного мужчину доставили в город Драммен, приводит слова Ааса NRK.

22 сентября сообщалось, что при захвате заложников в автобусе на юге Германии пострадали два человека. Сербский междугородний автобус, как уточнили правоохранители, ехал в сторону Мюнхена, а конечной точкой его назначения была Сербия.

Между пассажирами по неизвестной причине началась драка, в результате которой двое получили легкие травмы. После этого автобус остановился, а пассажиры покинули салон.

Внутри остались три водителя и 30-летний гражданин Сербии, который, как предполагается, был вооружен. Спецназу удалось связаться с одним из водителей, после чего те покинули автобус.

Читайте также:
Убийствачисло жертвНорвегия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Никита Миронов
Никита Миронов

Собчак — звезда, которой мы достойны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Полная Лампедуза

Игорь Афонин
Игорь Афонин

Пандемия сплотила жильцов

Александр Лосото
Александр Лосото

Роман Ковалев. Настоящий герой из толпы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Собчак права. Так поступил бы каждый

Все мнения
О проекте