Несколько человек погибли при вооруженном нападении в Норвегии

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Жертвами нападения неизвестного преступника, вооруженного луком и стрелами, в норвежском Кунгсберге стали несколько человек. Об этом сообщил начальник полиции города Эйвинд Аас в среду, 13 октября.

— Есть несколько раненых и мертвых, — рассказал он.

Полицейский уточнил, что правоохранительные органы используют множество бригад и все доступные ресурсы. Об инциденте была проинформирована министр юстиции Моника Муланд.

В операции также участвуют полицейские вертолеты, команды саперов и бригады отрядов экстренного реагирования. Задержанного мужчину доставили в город Драммен, приводит слова Ааса NRK.

22 сентября сообщалось, что при захвате заложников в автобусе на юге Германии пострадали два человека. Сербский междугородний автобус, как уточнили правоохранители, ехал в сторону Мюнхена, а конечной точкой его назначения была Сербия.

Между пассажирами по неизвестной причине началась драка, в результате которой двое получили легкие травмы. После этого автобус остановился, а пассажиры покинули салон.

Внутри остались три водителя и 30-летний гражданин Сербии, который, как предполагается, был вооружен. Спецназу удалось связаться с одним из водителей, после чего те покинули автобус.