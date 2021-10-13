Несколько человек погибли при вооруженном нападении в Норвегии
Жертвами нападения неизвестного преступника, вооруженного луком и стрелами, в норвежском Кунгсберге стали несколько человек. Об этом сообщил начальник полиции города Эйвинд Аас в среду, 13 октября.
— Есть несколько раненых и мертвых, — рассказал он.
Полицейский уточнил, что правоохранительные органы используют множество бригад и все доступные ресурсы. Об инциденте была проинформирована министр юстиции Моника Муланд.
В операции также участвуют полицейские вертолеты, команды саперов и бригады отрядов экстренного реагирования. Задержанного мужчину доставили в город Драммен, приводит слова Ааса NRK.
22 сентября сообщалось, что при захвате заложников в автобусе на юге Германии пострадали два человека. Сербский междугородний автобус, как уточнили правоохранители, ехал в сторону Мюнхена, а конечной точкой его назначения была Сербия.
Между пассажирами по неизвестной причине началась драка, в результате которой двое получили легкие травмы. После этого автобус остановился, а пассажиры покинули салон.
Внутри остались три водителя и 30-летний гражданин Сербии, который, как предполагается, был вооружен. Спецназу удалось связаться с одним из водителей, после чего те покинули автобус.