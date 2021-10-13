Умер актер сериала «Земский доктор» Валерий Долженков

Фото: www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/5741/foto/75964/

Ушел из жизни актер Московского театра на Юго-западе Валерий Долженков. Ему было 74 года. Об этом сообщили на официальном сайте театра в среду, 13 октября.

— Талантливый актер, потрясающий партнер по сцене, незаменимый друг и настоящий человек. Он пришел на «Юго-запад» в 1994 году, и за все годы работы в театре его репертуар насчитывал порядка 20 с лишним ролей. Ему были под силу самые разные образы, разные и непохожие друг на друга характеры, а двигался на сцене в любом возрасте он так, что вполне мог дать фору молодым. Светлая память невероятному артисту, партнеру, другу, — сообщается в материале.

Прощание с артистом пройдет 15 октября в 12:00 в больнице № 70, сообщается на сайте.

Валерий Долженков родился 21 апреля 1947 года. В 1972 году стал выпускником ГИТИСа, окончив факультет актерского мастерства. Работал в Центральном детском театре, затем в Московском экспериментальном театре п/р Г. Юденича. В 2008 году получил звание заслуженного артиста России.

Кроме театральных ролей, актер запомнился зрителям, сыграв в сериале «Земский доктор». Также его можно увидеть в кинолентах «На углу у Патриарших», «Кодекс чести», «Гражданин начальник», «Вечный зов» и других.