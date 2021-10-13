Посольство Узбекистана сообщило об объявленной в РФ «миграционной амнистии»

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Россия разрешила въезд для 158 тысяч граждан Узбекистана, ранее получившим запрет на въезд в страну. Об этом сообщили в посольстве Узбекистана в России в среду, 13 октября.

— Россия объявила о «миграционной амнистии» в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию этой страны. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел России, генерал-полковник Александр Горовой в ходе встречи с узбекской делегацией во главе с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым, которая в настоящее время находится с визитом в Москве, — говорится в сообщении.

Предоставленная «амнистия» не распространяется на граждан Узбекистана, депортированных из России на основании решений судов. В рамках пилотного проекта МВД вместе с Узбекистаном с 18 октября запустит механизм по оформлению разрешений на работу для выезда десяти тысячам узбеков.

Данный механизм позволит сократить расходы работодателей, снизив срок оформления разрешения на работу, отмечается на сайте посольства.

13 сентября заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что около 200 тысяч рабочих-мигрантов не хватает на стройках столицы. По его словам, власти надеются, что в ближайшее время ограничения на их въезд в страну будут смягчаться.

Ефимов добавил, что в допандемийный период на протяжении нескольких лет цены на жилье в Москве почти не поднимались. При этом на фоне коронавируса стоимость жилья увеличилась.