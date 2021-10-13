Корабль ВМС Украины получил повреждения в Черном море из-за непогоды

Фото: Минобороны РФ

Судно военно-морских сил (ВМС) Украины получило повреждения в Черном море из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 13 октября.

— В результате резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация, в результате которой получило повреждения судно национального флота. После оценки обстановки было принято решение о постановке судна на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть, — говорится в сообщении.

Для поисково-спасательных работ развернули пункт управления поисково-спасательного обеспечения и наладили взаимодействие с Госслужбой по ЧС, национальной пограничной службой и Министерством инфраструктуры Украины.

Аварийную ситуацию, как уточнили в ВМС, удалось стабилизировать благодаря действиям экипажа. Операция проводилась с помощью восьми кораблей и катеров и четырех воздушных судов.

Угрозы жизни личного состава, как и потери судна, нет, подчеркнули во флоте. При этом операция по оказанию помощи кораблю продолжается, его возвращают в пункт постоянной дислокации, отмечается на странице ВМС Украины в Facebook.