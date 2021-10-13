Названы пять мужских имен, обладатели которых раз и навсегда выбирают спутницу жизни

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Имя мужчины способно рассказать о его характере. Так, некоторые молодые люди с ранних лет отличаются верностью и надежностью, а другие — легкомысленностью и свободолюбием. Специалисты портала SM News назвали пять мужских имен, обладатели которых женятся раз и навсегда.

Зачастую Львы — однолюбы. Они выбирают избранницу единственный раз и на протяжении длительного времени добиваются ее сердца. Такие молодые люди обычно нацелены на крепкую и дружную семью, из-за чего измены для них невозможны.

Мужчина по имени Юрий в отношениях проявляет себя как спокойный и рассудительный партнер. Противоположному полу в них нравится мужество, сила и воля. При этом такие юноши способны сделать максимум для того, чтобы добиться расположения возлюбленной.

Честный и верный Виктор мечтает найти единственную спутницу на всю жизнь. Однако такие мужчины зачастую ленивы и тяжелы на подъем.

Молодые люди по имени Владимир обычно показывают себя примерными семьянинами. С юных лет их главная цель — раз и навсегда найти любовь. При этом в случае разлада в отношениях такие мужчины будут делать максимум, чтобы вернуть их.

Роман способен простить возлюбленной все ошибки и сделать ее по-настоящему счастливой. Но такие молодые люди зачастую не проявляют инициативу в отношениях, передает Пятый канал.

Ранее астролог рассказал, кто из знаков зодиака имеет все шансы стать папой мечты, а кому эта роль дается сложно и с переменным успехом.