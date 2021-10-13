Эксперты назвали продукты для поддержания иммунитета в период эпидемий

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В осенний период многие люди ощущают упадок сил, сонливость и плохое настроение. Как правило, это связано с сезонным авитаминозом. Восполнить нехватку нужных витаминов и поддержать иммунитет можно добавив в свой рацион питания некоторые продукты. О них рассказала газета Expressen.

Цитрусовые

Эксперты рекомендуют употреблять как можно больше фруктов с содержанием витамина С. Например, лимоны, лаймы, апельсины, грейпфруты, помело и цитрусовые. Эти фрукты помогают бороться с различными заболеваниями.

Черника

Эта ягода содержит множество полезных элементов, которые поддерживают иммунитет. Кроме того, черника снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Свекла

Свекла и ее ботва содержат цинк, который положительно сказывается на работе кишечника. Корнеплод можно употреблять вареным, сырым, тушеным или запеченным.

Чеснок

Чеснок незаменим при укреплении иммунитета. В нем содержится аллицин, который обладает антибактериальными свойствами. Врачи рекомендуют есть чеснок как можно чаще.

Кефир

Кефир благоприятно влияет на работу всего организма. Продукт обогащен полезными бактериями. Лучше всего употреблять стакан кефира перед сном.

Семена тыквы

Семена тыквы обогащены полезными жирами, в том числе омега-3, а также цинком. Специалисты рекомендуют добавлять семена тыквы как добавку к различным блюдам, в том числе к супам, салатам, бутербродам и другим.

Семена льна и льняное масло

Семена льна и льняное масло укрепляют иммунную систему. Эксперты советуют употреблять не более двух столовых ложек в день. Маслом можно заправлять салат или другие блюда, сообщает 5-tv.ru.

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