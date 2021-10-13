Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперты назвали продукты для поддержания иммунитета в период эпидемий

Дарья Чентаева

Сюжет: 

Еда
Общество
Эксперты назвали продукты для поддержания иммунитета в период эпидемий
Фото: pexels.com / PhotoMIX Company

В осенний период многие люди ощущают упадок сил, сонливость и плохое настроение. Как правило, это связано с сезонным авитаминозом. Восполнить нехватку нужных витаминов и поддержать иммунитет можно добавив в свой рацион питания некоторые продукты. О них рассказала газета Expressen.

Цитрусовые

Эксперты рекомендуют употреблять как можно больше фруктов с содержанием витамина С. Например, лимоны, лаймы, апельсины, грейпфруты, помело и цитрусовые. Эти фрукты помогают бороться с различными заболеваниями.

Черника

Эта ягода содержит множество полезных элементов, которые поддерживают иммунитет. Кроме того, черника снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Свекла

Свекла и ее ботва содержат цинк, который положительно сказывается на работе кишечника. Корнеплод можно употреблять вареным, сырым, тушеным или запеченным.

Чеснок

Чеснок незаменим при укреплении иммунитета. В нем содержится аллицин, который обладает антибактериальными свойствами. Врачи рекомендуют есть чеснок как можно чаще.

Кефир

Кефир благоприятно влияет на работу всего организма. Продукт обогащен полезными бактериями. Лучше всего употреблять стакан кефира перед сном.

Семена тыквы

Семена тыквы обогащены полезными жирами, в том числе омега-3, а также цинком. Специалисты рекомендуют добавлять семена тыквы как добавку к различным блюдам, в том числе к супам, салатам, бутербродам и другим.

Семена льна и льняное масло

Семена льна и льняное масло укрепляют иммунную систему. Эксперты советуют употреблять не более двух столовых ложек в день. Маслом можно заправлять салат или другие блюда, сообщает 5-tv.ru.

Ранее врач-диетолог и видеоблогер Алексей Ковальков рассказал, почему человек не худеет, если выпивает алкоголь во время диеты.

Читайте также:
ИммунитетвитаминыЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Никита Миронов
Никита Миронов

Собчак — звезда, которой мы достойны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Полная Лампедуза

Игорь Афонин
Игорь Афонин

Пандемия сплотила жильцов

Александр Лосото
Александр Лосото

Роман Ковалев. Настоящий герой из толпы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Собчак права. Так поступил бы каждый

Все мнения
О проекте