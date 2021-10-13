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Горит здание на Бережковской набережной

Виктория Храменкова

Происшествия
Горит здание на Бережковской набережной
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Бережковская набережная Карта всех событий

На западе столицы на Бережковской набережной горит коллектор. Об этом в среду, 13 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», пожар фиксируется в районе дома № 16. От здания исходит густой черный дым.

Кроме этого, источник сообщил, что дым идет из люка, который расположен напротив дома.

— Дым также идет из люка на другой стороне Москвы—реки по адресу Саввинская набережная, дом 23, строение 1, — передает источник.

В среду, 13 октября, сообщалось о пожаре на юге столицы. Возгорание произошло в доме № 41 на Болотниковской улице. Там загорелся жилой дом. Площадь пожара составляла 50 квадратных метров.

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