Горит здание на Бережковской набережной

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, Бережковская набережная Карта всех событий

На западе столицы на Бережковской набережной горит коллектор. Об этом в среду, 13 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», пожар фиксируется в районе дома № 16. От здания исходит густой черный дым.

Кроме этого, источник сообщил, что дым идет из люка, который расположен напротив дома.

— Дым также идет из люка на другой стороне Москвы—реки по адресу Саввинская набережная, дом 23, строение 1, — передает источник.

В среду, 13 октября, сообщалось о пожаре на юге столицы. Возгорание произошло в доме № 41 на Болотниковской улице. Там загорелся жилой дом. Площадь пожара составляла 50 квадратных метров.