Новостройка горит на Болотниковской улице в Москве

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Болотниковская улица, 41 Карта всех событий

На юге столицы горит жилой дом. Об этом в среду, 13 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», пожар произошел в доме № 41 на Болотниковской улице. От здания исходит густой черный дым.

— По предварительным данным, площадь пожара составляет 50 квадратных метров, — заключил источник.

В ночь с понедельника на вторник, 11 и 12 октября, произошло возгорание в квартире на пятом этаже 17-этажного жилого дома. По словам источника «ВМ», инцидент случился в поселке Рублево на улице Советской, дом № 7.

Позже в ГУ МЧС по Москве сообщалось, что пожар удалось ликвидировать. В результате происшествия один человек получил травмы. В ведомстве добавили, что из соседней квартиры спасли троих человек.

11 сентября в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы заявили, что свыше 450 выездов совершили дорожные спасатели в Москве за девять месяцев 2021 года. Всего в объединении задействовано 173 спасателя. Обучение всем необходимым навыкам проходит в Москве у столичных специалистов.