Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новостройка горит на Болотниковской улице в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Новостройка горит на Болотниковской улице в Москве
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Болотниковская улица, 41 Карта всех событий

На юге столицы горит жилой дом. Об этом в среду, 13 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», пожар произошел в доме № 41 на Болотниковской улице. От здания исходит густой черный дым.

— По предварительным данным, площадь пожара составляет 50 квадратных метров, — заключил источник.

В ночь с понедельника на вторник, 11 и 12 октября, произошло возгорание в квартире на пятом этаже 17-этажного жилого дома. По словам источника «ВМ», инцидент случился в поселке Рублево на улице Советской, дом № 7.

Позже в ГУ МЧС по Москве сообщалось, что пожар удалось ликвидировать. В результате происшествия один человек получил травмы. В ведомстве добавили, что из соседней квартиры спасли троих человек.

11 сентября в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы заявили, что свыше 450 выездов совершили дорожные спасатели в Москве за девять месяцев 2021 года. Всего в объединении задействовано 173 спасателя. Обучение всем необходимым навыкам проходит в Москве у столичных специалистов.

Читайте также:
ПожарыМоскваМЧС
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Лучше меньше, да лучше

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Собчак права. Так поступил бы каждый

Никита Миронов
Никита Миронов

Лучше вовремя вызвать полицию

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Виноват ли тот самый мальчик

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Все мнения
О проекте