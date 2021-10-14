«Большой хаос»: ВОЗ не считает вакцинацию обязательной для въезда в страну

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Всемирная организация здравоохранения не поддерживает требование обязательного наличия прививки от коронавирусной инфекции для въезда в страну. Об этом сообщила ВОЗ, отвечая на вопрос о том, как в организации относятся к ограничениям на въезд для пассажиров, привитых не признанными в стране назначения вакцинами.

— Согласно положениям международных медико—санитарных правил, вакцины должны быть одобрены ВОЗ и быть в универсальном наличии, прежде чем их можно было бы рассматривать в качестве предварительного условия для путешествий, — отметили в пресс—службе организации.

Также ВОЗ напомнила о заявлении, с которым выступил в конце лета генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус. Он обратил внимание на отказ некоторых стран в доступе на свою территорию гражданам других государств, привитых вакцинами, которые у них не зарегистрированы, хотя они были одобрены ВОЗ для экстренного применения, пишет ТАСС.

— Это приводит к большому хаосу и дискриминации. Некоторые страны даже отказываются применять некоторые вакцины, так как обеспокоены, что их граждан могут не пустить в другие государства, — заявил Гебрейесус.

В настоящий момент ВОЗ рекомендовала для экстренного применения в борьбе с пандемией семь вакцин. На различных стадиях изучения находятся заявки на одобрение еще 13 препаратов, в том числе российских «Спутника V» и «Эпиваккороны».

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В среду, 13 октября, эксперт объяснил необходимость ревакцинации. По его словам, для ревакцинации стоит выбрать другой препарат, например, «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»