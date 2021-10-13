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Эксперт объяснил необходимость ревакцинации от коронавирусной инфекции

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт объяснил необходимость ревакцинации от коронавирусной инфекции
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Новая коронавирусная инфекция преподнесла сюрприз в виде быстро исчезающего иммунитета. У переболевших людей и тех, кто вакцинировался, в течение шести месяцев пропадает защитный титр. Это делает вопрос о ревакцинации особенно актуальным, отметил эпидемиолог Эдуард Шунков в комментарии «360».

Он напомнил, что в настоящее время в России есть несколько вакцин, они отличаются принципом помещения антигена в препарат. Самая распространенная вакцина — это «Спутник V». В ней на аденовирусном носителе находится S-белок, полученный от вирусной частицы COVID-19.

По словам эксперта, для ревакцинации стоит выбрать другой препарат, например, «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

Эксперт объяснил необходимость ревакцинации от коронавирусной инфекции

Эксперт уточнил, что переносимость препарата во время вакцинации и во время ревакцинации зависит от того, как работает иммунитет человека. Если он находится в активной фазе, то у человека могут наблюдаться проявления простуды в течение 2–3 дней.

До этого о необходимости пройти ревакцинацию россиянам, которые сделали прививки полгода назад, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

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