В школах Москвы началось бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

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В десяти столичных школах стартует бесплатное экспресс—тестирование на COVID—19. Школьники и ученики дошкольных групп будут сдавать тест раз в две недели.

Бесплатное экспресс—тестирование на коронавирус позволит уменьшить заболеваемость и нагрузку на врачей, вовремя выявлять заболевание и предотвратить осложнения, а также не допустить массового перевода школ на дистанционный режим.

В школах будут использоваться обычные экспресс—тесты, которые можно купить в аптеке. Мазок берется из носа, результат будет готов через 15 минут, передает слова заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

В случае положительного экспресс—теста у учащегося, учитель сразу проинформирует родителей. Они смогут забрать ребенка домой, либо школьник сам отправится домой при согласии родителей, если он старшеклассник.

Если родители ученика против проведения у ребенка экспресс—тестирования, то будет необходимо раз в две недели приносить в школу актуальный результат отрицательного ПЦР—теста для допуска ребенка на занятия.

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О старте пилотного проекта бесплатного экспресс—тестирования на COVID—19 сообщила в среду, 13 октября, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Практика повсеместно распространена во многих европейских странах, включая Германию, Великобританию и Австрию.