Новый корпус школы в Красногорске введут в эксплуатацию в 2022 году

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Россия, Московская область, Красногорск, Успенская улица, 20 Карта всех событий

В Красногорске планируют ввести в эксплуатацию новый корпус средней общеобразовательной школы № 15. Учебное учреждение расположено на улице Успенская. Открытие запланировано на 2022 год. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Здание блока начальной школы будет разделено на две основные группы помещений — учебные и общешкольные. В группу учебных помещений войдут классы, игровые, кабинет музыки, помещения для групп продленного дня. К общешкольной группе отнесены актовый и спортивный залы, библиотека с медиатекой, медпункт, столовая, передает агентство городских новостей «Москва».

Прилегающая территория также будет благоустроена. Здесь появится спортивное ядро, детские игровые площадки, будет выполнено озеленение, отмечает пресс-служба ведомства.

В Мытищах новый учебный корпус школы № 6 планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Об этом в среду, 13 октября, сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья. Общая площадь трехэтажного учебного корпуса составит 3,7 тысячи квадратных метров.