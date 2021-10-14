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Путин еще не решил будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году

Виктория Храменкова

Политика
Путин еще не решил будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин сказал, что пока не решил, будет ли баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

— Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее, — сказал глава государства в интервью американскому телеканалу CNBC, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

Также президент отметил, что до следующих президентских выборов ещё достаточно много времени, а разговоры на тему выборов и возможных преемников дестабилизируют ситуацию в стране.

— Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счёт пока не принято, — ответил Путин журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.

В среду, 13 октября, «Вечерняя Москва» писала, что президент России Владимир Путин отметил, что заявление об использовании российской стороной энергетики в качестве оружия не имеет под собой реальных аргументов. По словам президента, такие доводы — это «политически мотивированная болтовня».

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