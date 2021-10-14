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Психолог дал советы для легкого пробуждения ребенка в школу

Виктория Храменкова

Общество
Психолог дал советы для легкого пробуждения ребенка в школу
Фото: Pexels

Школьникам, которые недавно вернулись с длинных летних каникул, в начале года всегда непросто перестроиться на рабочий график и привыкнуть вставать рано утром. Больше страдают первоклассники, для которых вся суета сейчас впервые. Подростковый психолог Никита Карпов рассказал, как легко и весело родители могут разбудить свое чадо в школу.

— Собраться, подготовить «Взлетную полосу», чтобы утром быстро наметать завтра на стол и покормить ребенка. Подготовить ключи, одежду, проездной, то есть все то, что необходимо для выхода из дома, — рассказал специалист.

Родителям тоже важно вставать чуть раньше. Именно так можно без нервов и ласково разбудить своего ребенка, передает Пятый канал.

Также психолог советует сделать утро школьника максимально позитивным. Этому может поспособствовать ласка и нежности. Резкие стуки в дверь и громкие крики родителей могут лишь убить эту атмосферу.

Несмотря на это, с возрастом ребенка необходимо приучать вставать по будильнику самостоятельно. Но даже в таком скучном пробуждении можно найти интересное начало дня. Так, например, купить ему будильник с роботом или машинкой. Тогда утренний процесс превратится в игру с похвалой за успехи.

Чтобы взрослым вернуть полноценный сон, терапевт советует пополнить в организме мелатонин. Это гормон, который помогает быстро засыпать и спать спокойно. Если регулярно ложиться спать в час–два ночи, то в организме может возникнуть дефицит этого вещества, и человек будет испытывать проблемы со сном.

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