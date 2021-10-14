Аллерголог рассказал об опасности опавшей листвы

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Листва, покрывающая аллеи парков, может нести угрозу для некоторых людей. Врач иммунолог—аллерголог Владимир Болибок рассказал, какую угрозу может таить желтый осенний «ковер».

В Центральной России уже заканчивается сезон листопада. Однако листья, которые остаются на земле, могут быть агрессорами инфекционного заболевания. Кроме этого, они могут вызвать аллергию у тех, кто страдает аллергией на плесень.

— Споры плесневых грибов – это природный аллерген. Они есть в опавшей листве. Эту листву мочит дождик, она начинает гнить, потом снова солнечные дни, и на листве появляется плесень. После этого плесень поднимается в воздух, и некоторые люди на нее реагируют, — рассказал специалист в интервью радио Sputnik.

Развитие инфекционных процессов могут начать споры плесени в большом количестве.

— В случае, если человек надышится этой плесенью, у него начнется плесневая инфекция легких, дыхательных путей. Это обычно кашель, бронхит и так далее, — заключил Болибок.

В сентябре «ВМ» перечислила шесть советов по улучшению качества воздуха в помещении. Многие вещества, которые загрязняют воздух, не имеют цвета и запаха, поэтому их сложно обнаружить. Для людей, имеющих проблемы с дыхательной системой и аллергией, это является большой помехой.