Терапевт рассказал, что мешает повышению титров антител после вакцинации

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Препятствовать увеличению титров антител после вакцинации от коронавируса может недостаток витаминов и микроэлементов. А гиповитаминоз может быть причиной неправильного питания. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-терапевт Александр Барвинский.

По словам доктора, если у человека нет гиповитаминоза, то работа его иммунной системы и реакция на прививку будут лучше, чем у человека с такой проблемой.

— Так же, как если человек не доедает, плохо питается, неполноценно, недостаточно жиров, белков, калорийности: он будет хуже реагировать (на вакцинацию — прим. «ВМ»), иммунный ответ у него на прививку будет хуже, чем у здорового человека с нормальным питанием, — сказал Барвинский.

Он добавил, что принимать различные биологически активные добавки нужно только по рекомендации врача и после анализов. Иначе может развиться гипервитаминоз, что хуже гиповитаминоза. Гипервитаминоз — это уже болезнь, требующая специального лечения.

Специалисты уверены: единственный способ, который поможет снизить темпы заболеваемости коронавирусом, — наращивание темпов вакцинации. При этом, как отмечает профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, на первом месте по важности стоит именно первичная вакцинация.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 12 октября сообщил, что почти треть населения России (около 43 миллионов граждан) уже вакцинировалась от коронавирусной инфекции.