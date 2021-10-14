Ученые выяснили длительность иммунитета у переболевших COVID-19

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Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, со временем теряют количество антител в первые полгода после болезни. Затем показатель становится стабильным до 15-го месяца. К такому заключению пришли ученые из Швеции, Италии, Германии, Швейцарии и Китая, результаты исследования которых были опубликованы в понедельник в статье в электронной библиотеке bioRxiv.

В своем исследовании ученые собрали почти 190 образцов крови от 136 пациентов, у которых COVID-19 протекал в тяжелой и легкой форме.

— После самых высоких значений с 15 по 28 день после заражения коронавирусом, иммунный ответ антител IgG и плазмы с антителами к коронавирусу постепенно снижался с течением времени, однако выровнялся после 6 месяца, — передает ТАСС Наука слова из исследования.

Также из исследования стало ясно, что противовирусный иммунитет, особенно B-клеток памяти, у выздоравливающих пациентов охраняется продолжительное время. Но некоторые вызывающие обеспокоенность вариации вируса, включая быстро распространяющийся штамм «дельта», могут хотя бы частично обойти нейтрализующий эффект антител в плазме.

В среду, 13 октября, ученые перечислили витамины, которые могут повысить эффективности вакцинации. Иммунный ответ на вакцинацию у людей с нехваткой микроэлементов может быть недостаточно сильным. Поэтому в некоторых случаях прививку стоит сопровождать приемом биодобавок.