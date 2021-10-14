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Врач перечислила симптомы, при которых необходимо обратиться к стоматологу

Виктория Храменкова

Сюжет: 

здоровье
Общество
Врач перечислила симптомы, при которых необходимо обратиться к стоматологу
Фото: Pexels

Людям сложно оценить, нужно ли из-за каких-то изменений в организме посещать врача. Особенно, если изменения не приносят никакого дискомфорта. Так, например, проблемы с зубами могут быть вовсе незаметны в первое время. Об этом рассказала Татьяна Быкова, пародонтолог, стоматолог-хирург, стоматолог высшей категории одной из екатеринбургских клиник.

— Если ничего не беспокоит, то рекомендуется раз в год проходить осмотр и профгигиену у стоматолога. Немедленного обращения требуют случаи, когда появляется повышенная чувствительность на температурные раздражители: на холодное и горячее. А также появляется дискомфорт при жевании, — сказала врач.

Также Быкова отметила, что при изменении цвета эмали, появлении запаха изо рта или неприятных ощущениях необходимо обращаться к стоматологу, передает «Российская газета».

В среду, 13 октября, хирург объяснил, почему россияне избегают походов к стоматологам. В российском обществе до сих пор существует стереотип о невероятной болезненности процедуры. Многие просто не желают терпеть боль и любые неприятные ощущения, поэтому оттягивают визит к врачу.

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