«Облачно и дождь»: синоптики рассказали о погоде 14 октября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Жителей Москвы и Подмосковья в четверг, 14 октября, ожидает облачная и дождливая погода. Температура воздуха днем прогреется до 11 градусов тепла. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

— Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием циклона. Ожидается облачная погода, пройдут дожди. Максимальная температура в Москве достигнет 8–10 градусов тепла, по области — до плюс 11 градусов. Ветер юго-восточный, 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов, — передают синоптики.

Также отмечается, что такая дискомфортная влажная погода увеличивает риск метеообусловленных обострений заболеваний суставов, особенно хронических, а также после травм и оперативных вмешательств. Лица, имеющие заболевания бронхолегочной системы, плохо переносят подобную погоду.

Жителей Москвы синоптики предупредили о понижении температуры воздуха с 17 октября. Ночные температуры вновь будут около нуля градусов: от минус двух до плюс трех градусов с воскресенья.