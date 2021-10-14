Благоустройство Калитниковского пруда стартовало в Таганском районе столицы

Россия, Москва, Калитниковский пруд Карта всех событий

Специалисты благоустроят Калитниковский пруд в Таганском районе в центре Москвы. Об этом в четверг, 14 октября, рассказали в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

Уточняется, что водоем общей площадью почти два с половиной гектара очистят от донных отложений, ила и водорослей и соорудят несколько биоплато, чтобы предотвратить обмеление и создать водоупорный слой. Также будет обновлена береговая линия.

В Комплексе отметили, что в зоны биоплато посадят болотный и обыкновенный ирисы, а также желтую кубышку. Такие растения препятствуют цветению воды и служат укрытием для рыб и местом для гнездования птиц.

Берег пруда засыпят песком, чтобы пернатые могли свободно подходить к воде.

Основные работы по благоустройству объекта планируется завершить до конца 2021 года.

В понедельник, 11 октября, стартовала реконструкция пруда «Садки» в Текстильщиках на юго-востоке Москвы. Специалисты начали очищать дно от иловых отложений и мусора.

Работы на водоеме проводят с помощью специальной землесосной установки, которая способна рыхлить дно и смешивать утрамбованный иловый слой с водой. После этого техника перекачивает по трубам всю массу, чтобы обезводить иловые отложения.