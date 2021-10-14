Закупки Москвы у ИП и физических лиц выросли на 60 процентов

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С начала 2021 года через портал поставщиков Москва закупила у индивидуальных предпринимателей и физических лиц продукцию почти на 11 миллиардов долларов. Об этом в четверг, 14 октября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, годовой объем закупок вырос на 60,3 процента по сравнению с предыдущим годом. Тогда за аналогичный период этот показатель составлял 6,8 миллиарда рублей.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков в свою очередь отметил, что за год также увеличился средний размер сделки через портал поставщиков. В 2021 году он составил более 142 тысяч рублей.

Для участия в закупках через портал предпринимателю необходимо зарегистрироваться как физлицо. Самозанятые также могут регистрироваться как физические лица, однако им потребуется еще и квалифицированная электронная подпись, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что за восемь месяцев 2021 года было заключено 198 тысяч договоров на портале поставщиков. По его словам, за данный период в 2020 году было заключено на восемь процентов меньше договоров — 184 тысяч. В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко уточнил, что почти 30 процентов закупок идут от регионов России.