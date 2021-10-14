В США заявили, что Россия должна убрать из Европы «нарушающие ДРСМД» ракеты

Фото: Минобороны РФ

Россия должна убрать размещенные в Европе ракеты, прежде чем ввести мораторий на их использование в этих странах. Об этом в четверг, 14 октября, заявил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт.

По его мнению, Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРМСД) еще когда разместила свои ракеты в Европе. Чтобы поддержать предложенный президентом РФ Владимиром Путиным мораторий на их дальнейшее размещение, необходимо убрать уже находящиеся там российские ракеты.

— Россия уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты. Так что решение заключается в том, чтобы они убрали эти ракеты, — рассказал Эберхардт РИА Новости.

В 2020 году Москва призывала Вашингтон и союзников присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности, предложенному Владимиром Путиным.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США был заключен в 1987 году. Страны договорились о ликвидации комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования.

В начале 2020 года США объявили об одностороннем выходе из договора, обвинив Россию в его длительном нарушении. Кремль все обвинения отверг, неоднократно заявляя, что полностью выполняет условия соглашения. Документ прекратил действие 2 августа 2019 года.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что у России есть довольно серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.