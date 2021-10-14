Проекты победителей столичного конкурса «Бюджет для граждан» вышли на федеральный уровень

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Четыре проекта победителей столичного конкурса «Бюджет для граждан» стали в 2021 году призерами федерального этапа соревнования, посвященного бюджетной грамотности.

Первое место в номинации «Лучший видеоролик о бюджете» досталось учительнице московского педагогического колледжа № 10 Марии Шараповой. На высшей ступени пьедестала с ней также также оказались педагоги школы № 656 имени А.С. Макаренко. Они завоевали главный приз в номинации «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан».

Проект студентов Финансового университета при правительстве РФ Германа Любатурова и Ольги Тетеневой удостоился второго места в категории «Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации». В этой же номинации на третьей строчке расположилась главный специалист анализа финансового менеджмента Финансового управления администрации муниципального образования Оренбургского района Оренбургской области Оксана Ермолаева.

Трое других победителей столичного состязания получили сертификаты участников всероссийского этапа. Это школьница из образовательного учреждения № 656 имени А.С. Макаренко Анастасия Врублевская, студентка Донского государственного технического университета Виктория Кравченко и ученица школы № 1280 Дарья Слотина.

Всего в текущем году в конкурсе принимали участие 328 работ из 47 субъектов России, передали на портале мэра Москвы.

До этого проект столичного департамента финансов «Открытый бюджет города Москвы» завоевал золотую награду на всероссийском конкурсе «Бюджет для граждан — 2021». В этом году в конкурсе приняли участие 328 проектов из 47 регионов России.

Участники демонстрировали проекты, созданные для просвещения населения в сфере финансовой грамотности. Конкурсное жюри при выборе победителей принимало во внимание удобство интерфейса, информативность и интерактивность проектов.