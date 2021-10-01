Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Проект столичного департамента финансов победил во всероссийском конкурсе

Илья Ашуров

Город
Проект столичного департамента финансов победил во всероссийском конкурсе
Фото: Pexels

Проект столичного департамента финансов «Открытый бюджет города Москвы» завоевал золотую награду на всероссийском конкурсе «Бюджет для граждан — 2021». В этом году в конкурсе приняли участие 328 проектов из 47 регионов России.

Участники демонстрировали проекты, созданные для просвещения населения в сфере финансовой грамотности. Конкурсное жюри при выборе победителей принимали во внимание удобство интерфейса, информативность и интерактивность проектов.

Портал московского департамента победил в номинации Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан».

— Сайт ориентирован на широкий круг пользователей: от финансовых экспертов до граждан, интересующихся экономикой города и вопросами бюджетной политики Правительства Москвы, — отметила руководитель департамента, министр правительства Москвы Елена Зяббарова.

Портал «Открытый бюджет города Москвы» был обновлен весной этого года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В начале сентября в Москве объявили победителей городского конкурса проектов «Бюджет для граждан». Участники конкурса занимались разработкой проектов, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения.

В этом году в конкурсе было представлено 125 работ, среди которых победителями стали 13 от физических лиц и три от юридических лиц. Помимо московских конкурсантов, за победу боролись и представители самых разных регионов — от Оренбургской области до Республики Татарстан.

Читайте также:
ФинансыЕлена ЗяббароваКонкурсы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Все мнения
О проекте