Проект столичного департамента финансов победил во всероссийском конкурсе

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Проект столичного департамента финансов «Открытый бюджет города Москвы» завоевал золотую награду на всероссийском конкурсе «Бюджет для граждан — 2021». В этом году в конкурсе приняли участие 328 проектов из 47 регионов России.

Участники демонстрировали проекты, созданные для просвещения населения в сфере финансовой грамотности. Конкурсное жюри при выборе победителей принимали во внимание удобство интерфейса, информативность и интерактивность проектов.

Портал московского департамента победил в номинации Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан».

— Сайт ориентирован на широкий круг пользователей: от финансовых экспертов до граждан, интересующихся экономикой города и вопросами бюджетной политики Правительства Москвы, — отметила руководитель департамента, министр правительства Москвы Елена Зяббарова.

Портал «Открытый бюджет города Москвы» был обновлен весной этого года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В начале сентября в Москве объявили победителей городского конкурса проектов «Бюджет для граждан». Участники конкурса занимались разработкой проектов, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения.

В этом году в конкурсе было представлено 125 работ, среди которых победителями стали 13 от физических лиц и три от юридических лиц. Помимо московских конкурсантов, за победу боролись и представители самых разных регионов — от Оренбургской области до Республики Татарстан.