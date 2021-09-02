Победителям столичного конкурса «Бюджет для граждан» вручили награды

Фото: департамент финансов города Москвы

В Москве объявили победителей городского конкурса проектов «Бюджет для граждан». В торжественной обстановке награды, почетные грамоты и памятные подарки победителям вручила министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова.

Участники конкурса занимались разработкой проектов, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения. В этом году в конкурсе было представлено 125 работ, среди которых победителями стали 13 от физических лиц и три от юридических лиц. Помимо московских конкурсантов, за победу боролись и представители самых разных регионов — от Оренбургской области до Республики Татарстан.

— Мы поменяли свое экономическое поведение, более востребованными стали современные финансовые технологии, которые ранее были доступны только самым продвинутым пользователям. Возрос интерес к финансовым знаниям, финансовому образованию и самообразованию, — отметила Елена Зяббарова.

По ее словам, конкурс стал более серьезным и заметным, он помогает людям изменить свою жизнь.

— Общественные финансы — чрезвычайно сложная тема, разобраться в которой самостоятельно довольно непросто. Чтобы понимать происходящие процессы, говорить на языке финансов и разбираться в современных финансовых продуктах и инструментах, требуются определенные знания, — добавила член экспертного жюри, председатель комиссии по экономике, бюджету и перспективному развитию города Общественной палаты города Москвы Надежда Косарева.

При этом проекты лауреатов конкурса позволяют повысить уровень финансовой грамотности горожан, уточнила член экспертного жюри конкурса, руководитель департамента общественных финансов финансового факультета Финансового университета доцент Светлана Солянникова, слова которой приводятся на официальном сайте мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель аппарата мэра и столичного правительства Наталья Сергунина сообщила, что в столице идет прием заявок на технологический конкурс SaaS Factory, организованный Московским инновационным кластером. Для участников предусмотрено несколько направлений, каждое из которых связано с технологией SaaS — облачным решением для использования программ без установки на компьютер.

В начале августа она сообщила, что спецпроект для социально ориентированного бизнеса запустили в Москве. На сайте можно узнать о городских мерах поддержки и онлайн-сервисах, которые упрощают ведение собственного дела, там же даны инструкции, как получить статус социального предприятия.