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Наталья Сергунина: Спецпроект для социально ориентированного бизнеса запустили в Москве

Юлия Курганова

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Наталья Сергунина: Спецпроект для социально ориентированного бизнеса запустили в Москве
Фото: mos.ru

На портале для малого бизнеса mbm.mos.ru запустили спецпроект «Социальное предпринимательство: особое внимание города». Заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина рассказала, что на сайте можно узнать о городских мерах поддержки и онлайн-сервисах, которые упрощают ведение собственного дела, там же даны инструкции, как получить статус социального предприятия.

Социальное предпринимательство — это бизнес, направленный на решение социальных задач и поддержку разных групп населения. Например, это компании, которые разрабатывают программы реабилитации для людей с особенностями здоровья, оказывают психолого-педагогическую помощь или содействуют трудоустройству социально незащищенных категорий граждан.

— В Москве действует ряд мер поддержки социально ориентированного бизнеса. В спецпроекте на портале mbm.mos.ru собрана вся необходимая информация о них и о том, как получить статус социального предприятия, — отметила Наталья Сергунина.

Новый онлайн-проект состоит из пяти тематических блоков. В первом указаны все категории организаций, которые могут получить статус социального предприятия. Во втором блоке рассказывается о процедуре получения данного статуса. Заявку на включение в реестр социальных предприятий города Москвы следует подать в департамент предпринимательства и инновационного развития столицы. Сделать это можно онлайн или лично. Решение принимается не позднее 30 рабочих дней со дня предоставления документов.

В третьем блоке указаны меры поддержки для социальных предпринимателей. Среди них субсидии, льготы, бесплатная аренда площадок Агентства стратегических инициатив и другое. Также предлагаются образовательные программы, которые позволяют расширить профессиональные компетенции и выйти на новые рынки сбыта. Еще одна мера поддержки — это бесплатные консультации. На портале mbm.mos.ru можно задать любые вопросы о создании бизнеса, уплате налогов и ведении бухгалтерского учета.

Как возместить часть расходов с помощью мер поддержки, расскажут в четвертом блоке спецпроекта. Социальные предприятия могут претендовать на городскую субсидию в размере до одного миллиона рублей. Она компенсирует расходы на уплату процентов по кредитам, покупку оборудования и оплату коммунальных услуг.

В пятом блоке представлены полезные онлайн-продукты для предпринимателей. Среди них сервис «Интерактивный помощник», подбирающий меры поддержки для конкретного вида бизнеса, и онлайн-услуга «Проверка контрагентов», благодаря которой можно оценить благонадежность партнера перед заключением договора.

Наталья Сергунина также заявила, что московские предприниматели смогут пройти бесплатный курс по экспорту услуг. Кроме того, она рассказала о программе льготной рекламы для предпринимателей Москвы и анонсировала новую обучающую программу проекта «Бизнес-уик-энд».

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