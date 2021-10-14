Около 15 миллионов пользователей посетили столичный инвестиционный портал

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Около 15 миллионов раз горожане посетили инвестиционный портал Москвы с момента его запуска, то есть с февраля 2014 года. Около двух миллионов раз на сайт зашли в 2021 году. Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в настоящее время на портале насчитывается 56 личных кабинетов пользователей, а его цифровыми сервисами воспользовались свыше 400 тысяч раз.

На сегодняшний день пользователям портала доступно 30 онлайн-сервисов, которые помогают сделать работу предпринимателей проще. 14 из услуг были созданы с начала прошлого года.

Самые востребованные услуги также стали доступны для бизнесменов, которые предпочитают пользоваться мобильным приложением.

— Блок сервисов посвящен участию в торгах по аренде и продаже городского имущества. Эти инструменты популярны: за все время ими воспользовались более 340 тысяч раз, — рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Кроме того, для оперативного взаимодействия с властями Москвы предприниматели могут воспользоваться линией прямых обращений. Через нее бизнесмены могут узнать больше о процедуре торгов, а также о том, как получить финансовую поддержку от города. С момента запуска портала на линию поступило более 12 тысяч обращений.

Сообщения от предпринимателей сразу попадают в профильное ведомство, в котором в течение 10 дней готовится ответ на запрос. После формирования ответного письма его отправляют в личный кабинет пользователя и на электронную почту, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

В текущем году город также помог 11 компаниям, обратившимся в Агентство промышленного развития Москвы, разместить свои производства. Об этом Владимир Ефимов сообщил ранее.

По его словам, только в сентябре подобрали площадки для двух организаций, которые инвестируют в развитие около 130 миллионов рублей и предоставят 35 рабочих мест.