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СМИ: Россияне могут лишиться права выбирать УК для дома

Михаил Алимов

Общество
СМИ: Россияне могут лишиться права выбирать УК для дома
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россияне могут остаться без права выбора управляющей компании (УК) для многоквартирного дома. Эти полномочия передадут специальным региональным операторам, которые будут заниматься выбором УК и решать возникающие проблемы в доме. Вероятно, это произойдет за счет дополнительных отчислений от граждан, пишут «Известия».

— Предлагается фактически создание «общего котла» для покрытия ущерба, — говорится в материале издания, посвященном отзыву на документ комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ.

УК регоператоры будут выбирать на основе открытого конкурса. Они будут отвечать за проведение ремонта при возникающих авариях, а гражданам будет возмещать ущерб именно регоператор за счет средств, вероятно, отложенных с дополнительных отчислений жильцов.

Отмечается, что такие действия можно считать «шагом в прошлое» — возвратом к государственному регулированию деятельности УК, хоть и на данный момент 96 процентов объектов жилищного фонда обслуживают частные компании.

При этом в Минстрое отметили, что проект «Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года» опубликовали для широкого обсуждения и пока не внедряли какие-либо инициативы.

До этого сообщалось, что жителям Подмосковья вернули около 65 миллионов рублей от управляющих компаний. За этот период специалисты провели 782 проверки обращений граждан по вопросам начислений за жилищно-коммунальные услуги.

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