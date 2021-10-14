СМИ: Россияне могут лишиться права выбирать УК для дома
Россияне могут остаться без права выбора управляющей компании (УК) для многоквартирного дома. Эти полномочия передадут специальным региональным операторам, которые будут заниматься выбором УК и решать возникающие проблемы в доме. Вероятно, это произойдет за счет дополнительных отчислений от граждан, пишут «Известия».
— Предлагается фактически создание «общего котла» для покрытия ущерба, — говорится в материале издания, посвященном отзыву на документ комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ.
УК регоператоры будут выбирать на основе открытого конкурса. Они будут отвечать за проведение ремонта при возникающих авариях, а гражданам будет возмещать ущерб именно регоператор за счет средств, вероятно, отложенных с дополнительных отчислений жильцов.
Отмечается, что такие действия можно считать «шагом в прошлое» — возвратом к государственному регулированию деятельности УК, хоть и на данный момент 96 процентов объектов жилищного фонда обслуживают частные компании.
При этом в Минстрое отметили, что проект «Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года» опубликовали для широкого обсуждения и пока не внедряли какие-либо инициативы.
До этого сообщалось, что жителям Подмосковья вернули около 65 миллионов рублей от управляющих компаний. За этот период специалисты провели 782 проверки обращений граждан по вопросам начислений за жилищно-коммунальные услуги.