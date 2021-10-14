Реставрация белокаменных скульптур завершилась в Императорском воспитательном доме

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Реставрация скульптур, которые обрамляют въезд на территорию Императорского воспитательного дома со стороны улицы Солянки, завершилась в Москве. Белокаменные монументы представляют собой копии композиций XIX века «Милосердие» и «Воспитание», установленных в 1970-х годах.

Автором подлинных скульптур является Иван Витали. В свою очередь скульптор Михаил Оленин сделал их точные копии, которые установили на оригинальные пилоны.

По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, перед началом работ специалисты определили, что за 50 лет состояние белого камня значительно ухудшилось.

Реставраторы проводили работы в течение пяти месяцев. За это время они успели вручную очистить поверхность памятников, довели монумент до кристальной чистоты с помощью лазера, а также заделали трещины и восстановили утраченный элемент композиции «Милосердие».

Также реставраторы очистили пилоны из белого камня, укрепили их и привели к ровному виду. На поверхность композиции нанесли защитное покрытие.

Также в рамках работ была отреставрирована кованая ограда, примыкающая к пилону с одной из скульптур.

Реставрация всего Императорского воспитательного дома ведется с марта текущего года, подытожили на сайте мэра Москвы.

До этого в Москве стартовал первый этап реставрации Покровской церкви в Филях. Об этом в четверг, 7 октября, сообщили в пресс-службе московского департамента культурного наследия. Церковь является объектом культурного наследия федерального значения. Храм расположен по адресу улица Новозаводская, дом 6.

Как заметил руководитель городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов, сохранение памятника культуры будет осуществляться за счет бюджета города.