Деревянные бытовки у ангара загорелись на улице Котляковской в Москве

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Котляковская, дом 4. Карта всех событий

Четыре деревянные бытовки, пристроенные к ангару, загорелись на юге столицы. Об этом в четверг, 14 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар произошел по адресу улица Котляковская, дом 4. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Помимо бытовок, огонь также затронул четыре автомобиля. В настоящее время на месте происшествия есть угроза перехода огня на ангар, в котором расположен автосервис.

На месте случившегося работают пожарные.

До этого на западе столицы на Бережковской набережной загорелся коллектор. Об этом в среду, 13 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах. По словам собеседника «ВМ», пожар зафиксировали в районе дома № 16. Из здания исходил густой черный дым. Кроме этого, источник сообщил, что дым шел из люка, который расположен напротив дома.