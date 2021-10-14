Для кварталов реновации утверждено 18 комплексных схем инженерного обеспечения

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Разработка 87 комплексных схем инженерного обеспечения (КСИО) кварталов реновации завершилась в Москве. Соответствующая документация позволит сократить временные издержки на прокладку инженерных коммуникаций. Об этом в четверг, 14 октября, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, комплексные схемы синхронизированы с теми проектами планировок территорий, которые были утверждены ранее.

К настоящему моменту 18 из 87 документов уже утвердили в ресурсоснабжающих организациях.

Левкин напомнил, что схемы содержат в себе информацию о расположении объектов энергоснабжения. Эти данные в будущем дадут возможность подключить к сетям как отдельный объект, так и целую квартальную застройку.

КСИО уже были утверждены для кварталов в Солнцеве, в Бирюлеве Восточном, в Ивановском и в других районах.

Более пяти миллионов квадратных метров жилья спроектируют и построят в столице за счет бюджета города в 2022–2024 годах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

До этого Андрей Бочкарев рассказал, что с 2022 по 2024 год в столице за счет городского бюджета построят более 200 новых объектов социальной инфраструктуры.