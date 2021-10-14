СМИ: Главе Хакасии запланировали в Кремле досрочную отставку

Фото: VK / Валентин Коновалов

В досрочную отставку может уйти глава Хакасии Валентин Коновалов. Его избрали до 2023 года, но сложить полномочия ему, возможно, предстоит уже в 2022 году. Об этом в четверг, 14 октября, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, коммуниста Коновалова выбрали в 2018 году как альтернативу предыдущему главе региона Виктору Зимину. Граждан региона не устраивали его «барские» замашки, и они проголосовали за молодого и неизвестного кандидата.

Поначалу жители его поддерживали, но потом рейтинг нового главы Хакасии стал падать. В 2019 году из-за аварии без тепла остался город Черногорск, а губернатор отсутствовал: был на конференции в Сочи. Правда из-за инцидента он прервал свою поездку и вернулся в республику, но популярность начал терять уже тогда. Дальнейшие действия его окружения и некоторая неопытность 31-летнего Коновалова тоже не способствовали народной любви. Сейчас, отмечает издание, запрос на смену губернатора Хакасии в регионе составляет свыше 50 процентов.

На его место рассматривается 50-летний депутат Госдумы VIII созыва от «Единой России» Сергей Сокол. Он достаточно опытен и считается близким человеком к главе корпорации «Ростех» Сергею Чемезову.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку министра здравоохранения региона Александра Остапенко. По его словам, временно исполняющим обязанности главы регионального минздрава станет Константин Скорупский, 47-летний заслуженный врач Крыма. До этого он возглавлял Судакскую городскую больницу.