В технополисе «Москва» до конца 2022 года появятся три новых greenfield-проекта

Фото: Яков Антипенко / ОЭЗ «Технополис Москва»

Новые производства микроэлектроники и медтехнологий заработают на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис «Москва» до конца следующего года. Инвестор вложит в строительство трех новых заводов свыше восьми миллиардов рублей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что заводы строятся по технологии greenfield, то есть объекты возводят с нуля. При этом в ОЭЗ под проекты уже были предложены участки земли с водоснабжением и другими удобствами.

В итоге инвестор может выкупить участок по цене одного процента от кадастровой стоимости. Закончить строительство новых производств планируется до конца 2022 года.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, один из объектов будет выпускать печатные платы и электронику. Два других производства будут специализироваться на медикаментах. Общая площадь будущей застройки составит около 100 тысяч «квадратов».

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» работает порядка 200 высокотехнологичных компаний. При этом 88 из них имеют статус резидента, который дает право на получение преференций и льгот.

Владимир Ефимов рассказал, что эти высокотехнологичные предприятия работают на пяти площадках и производят продукцию в сфере микроэлектроники, энергоэффективных и медицинских технологий. В 2020 году статус резидента технополиса «Москва» получили 22 организации. По словам Ефимова, в этом году к ним присоединились еще девять компаний.