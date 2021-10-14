Пожарные ликвидировали возгорание на Котляковской улице в Москве
Котляковская, дом 4Карта всех событий
Пожарные службы ликвидировали пожар на Котляковской улице на юге столицы. Об этом в четверг, 14 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС.
Огонь удалось потушить в 09:31 по московскому времени.
Информации о пострадавших не поступало.
Четыре деревянные бытовки, пристроенные к ангару, загорелись в ЮАО Москвы.
Пожар произошел по адресу улица Котляковская, дом 4. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
Помимо бытовок, огонь также затронул четыре автомобиля. В настоящее время на месте происшествия есть угроза перехода огня на ангар, в котором расположен автосервис.
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