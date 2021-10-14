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Пожарные ликвидировали возгорание на Котляковской улице в Москве

Полина Долганова

Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание на Котляковской улице в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Котляковская, дом 4Карта всех событий

Пожарные службы ликвидировали пожар на Котляковской улице на юге столицы. Об этом в четверг, 14 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС.

Огонь удалось потушить в 09:31 по московскому времени.

Информации о пострадавших не поступало.

Четыре деревянные бытовки, пристроенные к ангару, загорелись в ЮАО Москвы.

Пожар произошел по адресу улица Котляковская, дом 4. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Помимо бытовок, огонь также затронул четыре автомобиля. В настоящее время на месте происшествия есть угроза перехода огня на ангар, в котором расположен автосервис.

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