Пожарные ликвидировали возгорание на Котляковской улице в Москве

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Котляковская, дом 4 Карта всех событий

Пожарные службы ликвидировали пожар на Котляковской улице на юге столицы. Об этом в четверг, 14 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС.

Огонь удалось потушить в 09:31 по московскому времени.

Информации о пострадавших не поступало.

Четыре деревянные бытовки, пристроенные к ангару, загорелись в ЮАО Москвы.

Пожар произошел по адресу улица Котляковская, дом 4. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Помимо бытовок, огонь также затронул четыре автомобиля. В настоящее время на месте происшествия есть угроза перехода огня на ангар, в котором расположен автосервис.