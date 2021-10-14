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Андрей Бочкарев: Участок трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от Боровского шоссе готов почти на треть

Полина Долганова

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Андрей Бочкарев: Участок трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от Боровского шоссе готов почти на треть
Фото: Пресс-служба МУФ

Строительство участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, который берет начало от Боровского шоссе и проходит до Киевского шоссе, завершилось на 35 процентов. Об этом в четверг, 14 октября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, строительные работы разделены на пять этапов. Так, например, участки от Киевского до Калужского шоссе и от Калужского шоссе до транспортно-пересадочного узла «Столбово» ввели в 2018 и 2019 году соответственно.

Заммэра добавил, что в настоящее время специалисты возводят эстакаду над Боровским шоссе, тоннель под Киевским шоссе и два подземных пешеходных перехода.

Также специалисты продолжают укладывать дорожное полотно и переустраивать инженерные коммуникации.

Глава стройкомплекса подытожил, что на остальных двух участках в настоящее время также ведутся работы. Участок от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны уже был спроектирован, в то время как проект участка от улицы Поляны до Варшавского шоссе только начинает разрабатываться.

23 сентября в столице начался монтаж металлоконструкций пролетных строений эстакады над Боровским шоссе. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

После завершения ремонта на временных опорах рабочие приступят к установке балки пролетных строений в проектное положение.

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